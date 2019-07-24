Вакцина против рака шейки матки может стать обязательной. Министерство здравоохранения вынесло такое предложение для Национальной программы иммунизации.
Прививку ставят девочкам в возрасте десяти лет. Она предупреждает папилломавирус, который врачи считают одной из причин женских онкозаболеваний.
"Рак шейки матки чаще всего диагностирует в нашей стране. Это серьезная проблема в системе здравоохранения. Заболеваемость составляет 17 случаев на сто тысяч человек, а смертность - в девяти случаях на сто тысяч", - сказала глава управления Минздрава Даниела Демишкан.
В настоящее время вакцинация против рака шейки матки добровольная.
"Мамы сейчас много читают, много получают информации, не следуют слепо указаниям врачей, потому и отказываются часто от прививок. Родители имеют право отказаться", - сказала семейный врач Оливия Киронда.
Мнения родителей по этому вопросу разнятся. И все же многие считают, что прививки предупреждают многие болезни.
"Я бы еще подумала. Я не согласна и с уже существующими вакцинами для детей, потому что уверена, что из-за вакцин дети болеют разными болезнями. Я дочке ставила прививки только потому, что нас обязали, без них не принимают ни в сад, ни в школу."
"У меня двое взрослых детей, я делала вакцины обоим и не вижу в этом ничего плохого. Все было хорошо, дети здоровы."
Если вакцину от рака шейки матки включат в программу иммунизации, то государству придется закупить около 40 тысяч доз вакцины против папилломавируса стоимостью 160 тысяч долларов. Сейчас национальная программа иммунизации включает девять обязательных вакцин.
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