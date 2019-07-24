Молдавские хозяйки начали делать заготовки на зиму

Летние заготовки всегда пригодятся в холодный сезон. Наиболее горячая пора для консервирования - август. Кладовки заполняют вареньем, овощными салатами и соленьями. Хозяйки готовятся к зиме даже несмотря на высокие цены на рынках.

Наталья Хородороджа из села Гидигич уже законсервировала 20 банок соленых огурцов. Овощи из собственного огорода, а рецепт особый.

"Лавровый лист, перец в зернах, чеснок и укроп. Все это я выкладываю на дно банки, и несколько дней жду, пока огурцы не пожелтеют. А потом кипячу и герметично закрывают банки до зимы", - сказала жительница села Гидигич Наталья Ходороджа.

Помогает хозяйке ее младшая дочь.

"Помогаю собирать огурцы, чищу чеснок, мою овощи".

Кладовка у Натальи уже забита припасами.

"Все, что здесь есть, я вырастила в огороде. Консервированные кабачки, острый перец. В этом году попробовала мариновать помидоры вместе с огурцами", - Наталья Ходороджа.

И Аурелия Жалаук хлопочет по хозяйству.

"В нашей семье есть секретный рецепт, как правильно мариновать и огурцы и помидоры. Мы используем дубовые листья. Их кладут на дно, чтобы помидоры оставались твердыми. Также используем сельдерей, укроп и вишневые листья", - сказала Аурелия Жалаук.

Но не все могут выращивать овощи в огороде. На рынках выбор есть, однако цены выше прошлогодних.

"Не очень помидоры покупают, дорогие. А вот огурцы берут. На соления по 10-15 килограммов"

"Люди покупают укроп, хрен, сельдерей для засолки"

И банки тоже пользуются спросом.

"Берут небольшие банки, на полтора литра, трехлитровые почти не покупают. На три литра сейчас 11 леев стоит банка. А на литровые и семьсотграммовые цены прежние - четыре-пять леев".

Хозяйки говорят, что вынуждены покупать овощи по установленным на рынках ценам.

"Заготовки делала и буду делать. Зимой же надо что-то есть. Купила вот огурцы, будут солить"

"Пока еще солений не делала, дорого. Не очень много заготовила, пока лишь две банки на полтора литра и три литровые"

"Уже заготовила 17 банок огурцов, но решила еще купить мелких, замариновать для детей и внуков. Семь килограммов купила, хватит на шесть баночек".

Килограмм помидоров на рынке стоит до 28 леев, огурцов - до 20 леев.