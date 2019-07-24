Экипаж SMURD доставил в Кишинёв пострадавшего в ДТП мужчину в Румынии

Вертолет SMURD доставил из Румынии в Молдову 48-летнего мужчину, пострадавшего в результате ДТП в Брашове 4 июля.

На протяжении всего полета за пациентом следили врачи. Пострадавший был благополучно доставлен в Кишинев и госпитализирован в Больницу скорой помощи.

По данным ГИЧС, с начала 2019 года вмешательство экипажа SMURD понадобилось в 5 случаях.