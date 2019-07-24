С 2020 года в числе налогов появится плата за загрязнение окружающей среды

В числе налогов, которые вырастут с нового года, будет плата за загрязнение окружающей среды. Сбор за использование пластика, в частности, увеличится в полтора раза. Как отметила министр финансов Наталья Гаврилица, это принесет больше денег в бюджет.

Также министр сообщила о намерении отменить льготы для частно-государственного партнерства и игорного бизнеса и повысить акцизы на табачные изделия нового типа. Магазины беспошлинной торговли, скорее всего, оставят только на выезде из страны. А автозаправки, работающие в режиме duty free, больше освобождать от налогов не будут.

Комментарии

Другие новости