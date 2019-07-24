На Ботанике прорвало трубу и затопило двор: жильцы нескольких домов остались без воды

Жильцы нескольких многоэтажек на столичном проспекте Дечебала остались без воды. Накануне вечером там прорвало трубу. Бригада Apă-Canal приехала через четыре часа.

"Там была трещина, к вечеру она расширилась. Мы приняли меры, жильцы успели запастись водой до отключения. Другая бригада приедет утром", - сказал сотрудник диспетчерской Apă-Canal Chișinău Штефан Лаки.

Местные жители говорят, что аварии на этом участке происходят периодически.

Потери в Apă-Canal Chișinău пока не оценили. Поставщик уверяет, что водоснабжение восстановят сегодня.