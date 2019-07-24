Кандидаты в Конституционный суд проходят сегодня отбор

Кандидаты в Конституционный суд от парламента проходят сегодня отбор. Комиссия по вопросам права, назначениям и иммунитету проводит с ними собеседования. Затем записи интервью намерены опубликовать.

Парламент выдвинет в КС двоих судей. Участвуют в конкурсе 16 человек. Среди них - Домника Маноле, которая баллотировалась в депутаты от блока ACUM. Ее судили за вынесение незаконного вердикта, но недавно оправдали.

Также в числе претендентов адвокат Георгия Петика Анжела Истрати и юрист Теодор Кырнац.

Всего на шесть кресел в Конституционном суде метят 42 человека. Конкурс, кроме парламента, проводят правительство и Высший совет магистратуры. Шесть человек фигурируют в трех списках сразу.