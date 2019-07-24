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Молодой парень нелегально проник в Молдову: разбил окно в аэропорту и ушел
// фото: открытый источник
11:08, 24 Jul 2019
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Сегодня утром, на таможенном посту в столичном аэропорту, 23-летний иностранный гражданин, разбил окно, вышел безнаказанный и ушел в неизвестном направлении.

Молодому человеку не разрешили въехать в Молдову, поскольку срок пребывания в нашей стране истек.

По данным источника парень находится в приднестровском регионе.

Связавшись по телефону с пограничной полицией, они сказали, что случай должен быть задокументирован.

Publika попыталась  выяснить у замначальника генинспектората полиции Георге Балана, если правонарушителя объявили в розыск. Балан ответил, что это дело не в его компетентности.




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