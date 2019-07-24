Рестораторы разочарованы решением властей отменить налоговые послабления для индустрии HoReСa

Рестораторы разочарованы решением правящей коалиции отменить налоговые послабления для индустрии HoReСa. По словам председателя Национальной ассоциации ресторанов Анетты Засавицки, снижение НДС с 20 до 10% было необходимостью.

Она напоминает, что Центр политик и реформ в 2017 году пришел к выводу, что налоговая реформа приведет к росту инвестицию и развитию отрасли. А руководил центром тогда нынешний депутат блока ACUM Дмитрий Алайба.

Как вышло, что он изменил свое мнение - задается вопросом Засавицки. И спрашивает - неужели он готов пожертвовать важной для экономики отраслью ради кредита.

Дмитрий Алайба пока эти заявления не прокомментировал.

Глава ассоциации ресторанов подчеркивает - отмена налоговых льгот вкупе со ожидаемым ростом тарифов станет ударом по бизнесу и неизбежно приведет к росту цен.

Так же считает владелец сети ресторанов Дмитрий Чеботареску. Он написал в фейсбуке, что повышение НДС приведет к сокращению числа рабочих мест в отрасли. И что общепит, чтобы избежать банкротства, вернется в теневую экономику.

Критикует намерение увеличить налоги и исполнительный директор Американской торговой палаты Мила Малайрэу. По ее словам, бизнес поставили перед фактом - без намерения узнать мнение заинтересованных сторон и оценить последствия этого решения.