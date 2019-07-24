Где в Кишиневе не будет электричества 24 июля

Для улучшения качества предоставляемых услуг, Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 24 июля 2019, будут осуществлены запланированные перерывы поставки электрической энергии в промежутках времени, указанных ниже:

Сектор Ботаника: ул. Мунчешть 607, 293B – с 09:00 до 17:00.

Сектор Буюканы: ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр: ул. Колумна 135-143, 151-161, 140-154, Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, С. Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 09:00 до 19:00. Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-140 – с 09:15 до 18:00.

Сектор Чеканы: ул. Транснистрия 16 – с 09:15 до 20:00.

Сектор Рышкановка: ул. Донич 1-15, 4-60, 27, Выртосу 1-3, 2-18, 21, Ипотешть 43, Студенцилор 3-6, Панфиле 7, 27, Валя Албэ 13, 18, Ф. Лупашку 22, 60, Замолксис 3-29, 4-22 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы.Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.





