За десять лет после его выявления случаи заболевания были зарегистрированы в более чем 30 странах, включая США, Австралию, Индию, Германию, Израиль, Венесуэлу и Южную Африку.
Сверхстойкий грибок Candida auris, который "ведет себя, как бактерия", от момента открытия появился в десятках стран. Его стремительное распространение долго оставалось тайной, но теперь у ученых есть первые догадки – и они не пророчат человечеству ничего приятного.
Грибок может заразить человека и в тяжелых случаях вызывать заражение крови. Также он имеет большую устойчивость к медикаментам, передает ТСН.
Появление C. auris в очередной раз напоминает об опасности резистентности к противомикробным препаратам: распространение такого явления грозит тем, что многие из некогда действенных проверенных лекарств перестанут быть полезными. Но и это еще не все, передает Униан.
"Это дрожжи, которые ведут себя как бактерии", - говорит Том Чиллер, специалист по грибковым заболеваниям, в разговоре с CNN. Так, другие виды грибка Candida всегда вместе с нами – на коже и кишечнике и не вызывают заболеваний, если в организме нет дисбаланса. Такое случается, например, когда антибиотики уничтожают "хорошие" бактерии и оставляют пространство для размножения Candida и появления кандидоза.
Но C. Auris ведет себя иначе – она может передаваться непосредственно от одного человека другому, а также передаваться в медицинских учреждениях, задерживаясь на поверхностях и оборудовании.
Последнее очень нетипично для грибков Candida. В новом исследовании, опубликованном в журнале mBio, говорится, что новая угроза системе здравоохранения может быть первым примером нового грибкового заболевания, которое возникает из-за климатического кризиса. "Аргумент, который мы приводим на основе сравнения с другими близкими родственниками грибов, заключается в том, что по мере того, как климат становится теплее, некоторые из организмов, включая Candida auris, адаптируются к более высоким температурам, и при этом могут прорываться через защитные механизмы человека, как температура", - сказал соавтор исследования.
Исследователи предполагают, что C. auris мог быть грибком, который жил в окружающей среде, на водно-болотных угодьях, а затем мог иметь промежуточного хозяина - птицу, и уже тогда передаться человеку.
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