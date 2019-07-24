Известный астролог Павел Глоба спрогнозировал, каким знакам Зодиака звезды сулят амурные свершения летом.
Гороскоп любви и отношений на лето 2019 для всех знаков Зодиака от известного астролога Павела Глобы подскажет, кому предстоит встретить свою вторую половинку или же вдохнуть в уже существующий роман больше страсти. Амурные вопросы бесспорно у каждого решаются индивидуально, однако звезды и расположение планет иногда способны создавать очень удачные условия для действий и подталкивать в нужном направлении. Особенно тех, кто не против подсказок.Астролог выделил несколько знаков Зодиака, кому звезды особо благоволят в любовных делах этим летом. Согласно его прогнозу, счастливчиками стали Овны, Девы и Весы, пишет Униан.
Овен
Для рожденных под созвездием Овна летний период 2019 года является особо удачным на амурном фронте. Главное, советует астролог, если вы еще в поиске длительных отношений, не пытаться форсировать события и не флиртовать "налево и направо", что только способно отпугнуть вторую половинку. Старайтесь просто быть собой, чтобы в присущих Овнам стойкости и целенаправленности легче было бы разглядеть основной залог крепких отношений - надежность, а значит и верность. После окончания "сезона" ретроградного Меркурия особая энергетика у Овнов, будто магнит, способна притягивать людей и разжигать к вам интерес - и тут важно не проморгать знаки внимания со стороны и проявлять открытость, а личный шарм и обаяние усилит благоприятное впечатление о вас.
Также звезды во второй половине августа сулят Овнам неожиданные и приятные встречи, поэтому не стоит отказываться от подвернувшейся возможности отправиться в отпуск или на отдых - тут и новые лица, и релакс перед осенним насыщенным трудами периодом. Если же на работе вас не отпускают "развеяться", то просто больше выходите в свет и ищите новые знакомства. Есть особо высокие шансы встретить сентябрь, уже завязав отношения с близким человеком.
Дева
У Дев лето 2019 года прогнозируется бурным и страстным, звезды сулят с августа море положительных эмоций на любовном поприще. Для начала романа у рожденных под этим знаком Зодиака шире открывается "окно возможностей", поэтому одиноким стоит подготовиться к наилучшей самопрезентации и больше уделять внимание своей внешности, быть в форме - встречают-то по одежке. Астролог также советует тем Девам, у которых уже есть пара, быть готовыми к серьезным предложениям или к переходу отношений на другой уровень.
Весы
Для представителей знака Зодиака Весы этот летний период должен стать очень удачным в сфере любовных отношений. Звезды сулят тем, кто еще не встретил себе пары или расстался ранее со своей второй половинкой, наконец развернуться в нужном направлении и обрести ее. Ну а тем Весам, у которых любимый человек уже есть, астролог говорит о высокой вероятности эмоционально всплеска в августе - иными словами можно раздуть настоящее пламя из зажженного огонька любви. Начать новый роман уже до окончания лета или укрепить существующий поможет природное для Весов умение находить гармонию в спорных вопросах, чем-то жертвовать иной раз, но непременно получать от этого выгоду и приобретать даже большее. Врожденная взвешенность Весов и неконфликтность притягивает других людей и придает им чувство уверенности - а это отличный "двигатель" для укрепления отношений, ведь быть рядом с такими людьми всегда приятно.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Уделите больше внимания детям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Не будьте неблагодарными.
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