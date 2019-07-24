Девять человек стали жертвами непогоды на Шри-Ланке

Девять человек погибли, еще 19 пострадали в результате сильных дождей и ветров на Шри-Ланке.

Три человека погибли в горном округе Нувара-Элия в центральной части острова, три - в Хамбантоте на юге страны, один - в округе Канди в центральной части страны и еще два - в южном округе Галле, передает Синьхуа со ссылкой на Центр ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

Стихия затронула 14 тысяч человек. В нескольких районах сохраняется риск схода оползней, передает Униан.

Метеорологи говорят, что сильные ветра и ливни постепенно ослабеют по всей стране, но в некоторых районах острова по-прежнему ожидаются дожди.