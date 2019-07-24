Компания Apple осенью представит новые смартфоны. Последние слухи говорят о том, что производитель снова представит три модели iPhone, они придут на смену iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.
Согласно ресурсу 9to5Mac, который ссылается на источники, видевшие предстоящие новинки, все три устройства по-прежнему будут оборудованы разъёмом Lightning. И это вопреки предположениям инсайдеров, что компания Apple переведёт новые iPhone на USB-C после того, как сделала это с iPad Pro в прошлом году, пишет itc.ua.
Линейка новых смартфонов Apple, вероятно, получит новый Taptic Engine, который заменит собой технологию 3D Touch, дебютировавшую вместе с iPhone 6S.
Как известно, в iPhone Xr ее заменила технология Haptic Touch. По всей видимости, аналогичное решение будет принято и с преемниками iPhone Xs и Xs Max.
Хотя пока не ясно, выполнение каких функций будет обеспечивать Taptic Engine, но, похоже, суть замены в том, чтобы улучшить тактильную обратную связь, передает Униан.
Что касается камер, то по имеющейся информации, базовая и старшая модели получат квадратный блок камер с тремя модулями. Один из датчиков будет отвечать за широкоугольную съёмку.
Также сообщается о функции под названием Smart Frame, которая, позволит захватывать дополнительную область вокруг кадра для более точной корректировки изображения на фото или видео.
Спустя какое-то время эта информация будет автоматически удаляться из соображений конфиденциальности. Фронтальная камера будущих iPhone получит поддержку замедленной съёмки с частотой 120 кадров в секунду.
Новые смартфоны компания Apple традиционно представит в сентябре. Точная дата презентации будет названа ближе к этому событию.
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