Какими будут новые смартфоны iPhone: вопреки ожиданиям, они не получат разъем USB-C

Компания Apple осенью представит новые смартфоны. Последние слухи говорят о том, что производитель снова представит три модели iPhone, они придут на смену iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr.

Согласно ресурсу 9to5Mac, который ссылается на источники, видевшие предстоящие новинки, все три устройства по-прежнему будут оборудованы разъёмом Lightning. И это вопреки предположениям инсайдеров, что компания Apple переведёт новые iPhone на USB-C после того, как сделала это с iPad Pro в прошлом году, пишет itc.ua.

Линейка новых смартфонов Apple, вероятно, получит новый Taptic Engine, который заменит собой технологию 3D Touch, дебютировавшую вместе с iPhone 6S.

Как известно, в iPhone Xr ее заменила технология Haptic Touch. По всей видимости, аналогичное решение будет принято и с преемниками iPhone Xs и Xs Max.

Хотя пока не ясно, выполнение каких функций будет обеспечивать Taptic Engine, но, похоже, суть замены в том, чтобы улучшить тактильную обратную связь, передает Униан.

Что касается камер, то по имеющейся информации, базовая и старшая модели получат квадратный блок камер с тремя модулями. Один из датчиков будет отвечать за широкоугольную съёмку.

Также сообщается о функции под названием Smart Frame, которая, позволит захватывать дополнительную область вокруг кадра для более точной корректировки изображения на фото или видео.

Спустя какое-то время эта информация будет автоматически удаляться из соображений конфиденциальности. Фронтальная камера будущих iPhone получит поддержку замедленной съёмки с частотой 120 кадров в секунду.

Новые смартфоны компания Apple традиционно представит в сентябре. Точная дата презентации будет названа ближе к этому событию.