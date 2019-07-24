Владимир Чеботарь раскритиковал решение правительства Санду повысить НДС для HoReCa

Вицепредседатель фракции ДПМ Владимир Чеботарь раскритиковал решение правительства Санду повысить НДС для гостиниц, кафе и ресторанов.

"Мы были поражены намерением правительства Санду, Нэстасе и Додона увеличить налоги. В 2018 году правительство приняло налоговую реформу, уменьшила НДС с 20% до 10%, был стимул перейти на другой уровень, увеличить рабочие места, зарплаты. Это были цели, и они были достигнуты.

Агенты были рады что и для них остается кусочек хлеба, шанс остаться дома, отремонтировать дом бабушки и дедушки и заняться агротуризмом. Мы говорили, что нужно найти решения для развития экономики, но данная реформа делает все наоборот: экономическим агентам, семьям, которые открыли дело не остается ничего, кроме как закрыть свой бизнес, либо работать в минус.

30 тысяч человек работают в этой отрасли, что мы с ними делаем, как удерживаем дома? Говорим собирайте вещи и езжайте за границу. Это посыл Санду и Додона. Хочу вам напомнить, что в Румынии, где развивается туризм, налоги составляют от 9% и 5%, то есть Румыния, которая имеет гораздо более развитую индустрию, член ЕС, может иметь такие налоги, а мы, которые только формируем индустрию - не можем. Я не могу понять с кем проводились дискуссии и консультации, потому что предприниматели не знают об этом", - сказал Владимир Чеботарь.

Вчера, министр финансов Наталья Гаврилица объявила на пресс-конференции, что ставка НДС для отелей, кафе и ретораов будет увеличена с 10% до 20%.