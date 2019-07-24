Высший совет магистратуры: Протест в суде по делу Петика был нарушением закона о собраниях

Препятствованием правосудию назвал Высший совет магистратуры происшествие в кишиневской Апелляционной палате, когда обвиняемый в изнасиловании Георгий Петик ушел из зала суда в сопровождении сторонников. В совете подчеркивают - это нарушение закона о собраниях.

"Митинги, демонстрации и другие акции менее чем в 25 метрах от зала, где идут судебные слушания, квалифицируются как давление на судей и вмешательство в их деятельность", - сказала член ВСМ Нина Чернат.

"В законе это четко оговорено. Нельзя допускать митингов и демонстраций ближе, чем на расстоянии 25 метров", - отметил член ВСМ Анатолий Галбен.

"Очень сложно объективно рассматривать дело при таком давлении", - сказал член ВСМ Виктор Мику.

Министр юстиции Олеся Стамате, тоже являясь членом ВСМ, считает иначе.

"Я не могу сказать, что эти протесты были попыткой запугать или повлиять на судей. Но подчеркиваю - все акции должны проходить в рамках закона", - отметила министр юстиции Олеся Стамати.

Инцидент произошел 17 июля. Георгий Петик ушел из зала прямо во время слушаний, когда судьи отказали адвокатам в ходатайстве о его освобождении.

Позже Петик в суд вернулся. Заседание с перерывами продолжалось три дня, и Петика все же освободили. Апелляционная палата квалифицировала его поведение как побег.