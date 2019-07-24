Девушка из Молдовы была признана лучшим дизайнером года на International Awards Dubai-2019

Покорила своими работами Дубай. 24-летняя Евгения Негруца из Молдовы была признана лучшим дизайнером года на Неделе моды International Awards Dubai-2019. Ее коллекция под названием "Корни" заняла первое место.

Всего в конкурсе участвовали 15 дизайнеров из разных стран мира, в том числе из Таиланда, Испании, Италии и Франции.

Часть коллекции Евгении - работы, представленные ею на защите диплома.

"Я решила создать коллекцию в этническом стиле. Использовала хлопок, трикотаж, кое-что выполнено вручную, в различных техниках, художественные гобелены", - сказала дизайнер Евгения Негруца.

Ранее Евгения участвовала в показе мод в Украине. Там она и узнала о конкурсе дизайнеров в Дубае. Коллекция ручной работы покорила не только Арабские Эмираты. Девушка уже получила несколько предложений о сотрудничестве от иностранных коллег.

"Дизайнер из Таиланда пригласил к ним в сентябре, к сожалению, я была вынуждена отказать. У меня сложились очень хорошие отношения и с дизайнером из Парижа", - Евгения Негруца.

Работы Евгении пришлись по душу и иностранным моделям.

"Модель, которая участвовала в показе, очень настаивала, чтобы я продала ей платье, в котором она выходила на подиум, я не могла ей отказать", - Евгения Негруца.

Сейчас Евгения готовится к конкурсу в Нидерландах и строит грандиозные планы на будущее.

"Больше всего мечтаю открыть собственное ателье, где буду работать с помощниками, ведь одна я не могу реализовать то, что задумала", - Евгения Негруца.