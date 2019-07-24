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ТОП советы: Как нужно загорать на солнце
// фото: открытый источник
12:39, 24 Jul 2019
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Бронзовый идеальный загар - мечта многих, но красивый - не значит здоровый. Загорать надо учиться также, как мыть волосы, наносить макияж либо проводить любую косметическую процедуру.

Фототипы кожи и загар: как защищаться от вредного солнца

Моду на загар ввела икона стиля прошлого века  Коко Шанель, хотя до этого в тренде было иметь бледную фарфоровую кожу. Лицо тщательно закрывали от солнца под широкополыми шляпами даже мужчины. После нововведений мадам Шанель, в погоне за модой и красотой, женщины необдуманно жарились на солнце.
 
Тревогу забили медики, которые провели параллели между ростом заболеваемости раком кожи и увлечением загаром. К тому же было доказано, что чрезмерное пребывание на солнце приводит к фотостарению кожи. В итоге люди стали массово скупать средства защиты от солнца, что ситуацию не улучшило. Вывод был один: необходимо научиться правильно загорать и использовать средства солнцезащиты, передает Корреспондент.
 
Солнце является человеку одновременно другом и врагом. Находится под солнечными лучами полезно для здоровья, ведь ультрафиолет синтезирует витамин D, гормон радости серотонин, способствует укреплению иммунной системы.
 
Некоторые детские болезни (желтуха, рахит) лечатся благодаря солнцу, а также кожные недуги, например, дерматиты, акне, экзема, определенные формы псориаза. Но принимать солнечные ванны даже в лечебных целях надо дозировано. Вреден не сам ультрафиолет, а его количество.
 
О том, сколько тому или иному человеку можно без вреда для здоровья находится на солнце, “расскажет” фототип кожи. В зависимости от уровня чувствительности к ультрафиолету, всех людей можно разделить на 6 фототипов, согласно системе Фитцпатрика. 
 
Кельтский тип. Это особы со светлой кожей, часто покрытой веснушками. Волосы: блонд или рыжие. Глаза обычно бывают голубыми или зелеными. Такие люди никогда не загорают, а наоборот - обгорают. Лучше себя чувствуют в тени, без защиты под солнцем находится можно не дольше 7 минут.
 
Европейский, нордический тип. Тоже светлокожие и светлоглазые люди, со светло-русыми или темно-русыми волосами. Они все же могут загореть, но сделать это трудно, преимущественно сгорают, поэтому дольше 15 минут на солнце им находится нельзя. Рекомендовано наносить на лицо средства с высокой степенью UV защиты (SPF-30).
 
Среднеевропейский тип. Их кожа, хоть и светлая (цвета слоновой кости), но более вынослива к ультрафиолету. У этого типа темно-русые или каштановые волосы, темные глаза, они отлично загорают, но все таки могут обгореть. Поэтому для солнцезащиты предпочтительнее выбирать средства с маркировкой SPF-20. Время пребывания на солнце без защитных средств: полчаса.
 
Средиземноморский тип. У них смуглая кожа, которая хорошо и ровно загорает,  практически никогда не обгорает, а также темные глаза и волосы. От фотостарения помогут средства с SPF-15. Нежится под солнцем без вреда для здоровья  можно 40 минут.
 
Восточный тип. Обладатели очень смуглой кожи, темных волос и глаз, которые никогда не сгорают и всегда отлично загорают. Но и им надо защищать кожу средствами с SPF-8 и SPF-6.
 
Африканский тип. Обладают кожей, которая абсолютно не восприимчива к ультрафиолету. Такую кожу надо просто увлажнять, беречь от пересушивания.
 

Правила безопасного загара

фото: Пикабу

Реакция кожи на воздействие солнца начинается уже через 10 минут. Она раздражается, а если время пребывания под солнечными лучами увеличивать, появляется легкое покраснение, припухлость. Игнорируя правила, находясь на солнце в период наибольшей солнечной активности, мы рискуем обгореть: кожа покроется волдырями и будет слезать. Чтобы этого не случилось, надо придерживаться нескольких простых правил безопасного загара.
 
  • Загорать рекомендуется с 9.00 до 11.00, а потом после перерыва с 16.00. С 12.00 и до 15.00 на пляже не советуют находится вовсе. 
  • Загорать на голодный желудок специалисты не рекомендуют. Можно позавтракать в 8.00 и отправляться на пляж, потом туда же вернуться уже после обеда, который провести в 14.00. Особых рекомендаций по рациону питания нет.
  • Загорать надо в головном уборе с широкими полями, которые закрывают лицо, либо в кепке с длинным козырьком. Обязательно защищают глаза от воздействия ультрафиолета на сетчатку. Выбирают солнечные очки с маркировкой UV 400 или СЕ. 
  • На пляже соблюдают питьевой режим. В жару не пьют ледяную воду, которая препятствует нормальному отводу желчи, а чистую воду без газа комнатной температуры. Распивать любые алкогольные напитки на пляже  опасно для здоровья. 
  • Загорая лежа, под голову необходимо что-то положить или приподнять верх шезлонга. 
  • Специалисты негативно относятся к сну на пляже и даже чтению.
  • Особое внимание уделяют гигиеническим процедурам. Перед тем, как отправляться загорать, принимают просто душ без мыла и средств для мытья тела. Они обезжиривают кожу, делая ее беззащитной. 
  • Использование декоративной косметики на пляже - лишнее, также как маникюр-педикюр. Лучше не использовать парфюмерию, поскольку в местах, куда она попала, впоследствии образовываются коричневые пятна. Сухие участки кожи, например, пятки или колени можно смазать глицерином, а губы бесцветной гигиенической помадой.
  • На кожу лица и тела обязательно наносят солнцезащитные средства. Это делают за 20 минут до выхода на пляж, через 5 минут обновляют зону декольте и плечи.
 Как выбрать средства защиты от солнца с SPF 
Ультрафиолетовый свет бывает трех типов:
 
  • А (UVA);
  • B (UVB);
  • C (UVC). 
 
Первые два типа лучей проникают через атмосферный фильтр. Средства защиты Sun Protective Factor или SPF различаются в зависимости от степени защиты кожи от ультрафиолетовых лучей UVA и UVB.
 
Задание средств солнцезащиты: сохранение здоровья и молодости кожи. Солнцезащитный крем выбирают согласно возрасту (обязателен после 30 лет), образу жизни (офисный работник или работа связана с длительным пребыванием на улице), состояния кожи, УФ-индекса в конкретном регионе (индекс от 1 - низкое излучение до 11 - экстремальное). 
 
Средства с SPF бывают:
 
  • SPF 2-4 – базовая защита, защищает от 50-75% УФ
  • SPF 4-10 – средняя степень защиты, защищает от 85% УФ
  • SPF 10-20 – высокая степень защиты, защищает от 95% УФ
  • SPF 20-30 – интенсивная защита, защищает от 97% УФ
  • SPF 50 – санблок, защищает от 99,5% УФ
 
Цифры возле аббревиатуры SPF означают время пребывания на солнце при использовании средства. Коэффициент надо умножить на 15 минут. Например, нанеся средство с SPF-20, безопасно нежится на солнце можно 300 минут. Но это теоретически, на самом деле нанесение солнцезащиты необходимо повторять каждые 2 часа. Если проводятся водные процедуры, то обновляют защиту после каждого купания. Крем наносят даже на уши и стопы. 
 
Оказавшись на пляже впервые, даже тем кто согласно фототипу хорошо загорает, в первую неделю отдыха надо защищать кожу средствами с SPF 20. Впоследствии можно использовать защиту с маркировкой SPF 5-10. У детей кожа нежная и более восприимчива к ультрафиолету, поэтому их защищают средствами с максимальной защитой от UVA и UVB, а это SPF 30-50.
 
Сколько бы вы не мазались солнцезащитными средствами, какого бы высокого качества они не были, стопроцентной защиты от вредного ультрафиолета они не дают. Крем с SPF предназначен не для того, чтобы можно было загорать бесконечно, а для усиления защиты кожи во время вынужденного длительного пребывания на солнце.



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