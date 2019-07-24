Бронзовый идеальный загар - мечта многих, но красивый - не значит здоровый. Загорать надо учиться также, как мыть волосы, наносить макияж либо проводить любую косметическую процедуру.
Фототипы кожи и загар: как защищаться от вредного солнца
Правила безопасного загара
фото: Пикабу
- Загорать рекомендуется с 9.00 до 11.00, а потом после перерыва с 16.00. С 12.00 и до 15.00 на пляже не советуют находится вовсе.
- Загорать на голодный желудок специалисты не рекомендуют. Можно позавтракать в 8.00 и отправляться на пляж, потом туда же вернуться уже после обеда, который провести в 14.00. Особых рекомендаций по рациону питания нет.
- Загорать надо в головном уборе с широкими полями, которые закрывают лицо, либо в кепке с длинным козырьком. Обязательно защищают глаза от воздействия ультрафиолета на сетчатку. Выбирают солнечные очки с маркировкой UV 400 или СЕ.
- На пляже соблюдают питьевой режим. В жару не пьют ледяную воду, которая препятствует нормальному отводу желчи, а чистую воду без газа комнатной температуры. Распивать любые алкогольные напитки на пляже опасно для здоровья.
- Загорая лежа, под голову необходимо что-то положить или приподнять верх шезлонга.
- Специалисты негативно относятся к сну на пляже и даже чтению.
- Особое внимание уделяют гигиеническим процедурам. Перед тем, как отправляться загорать, принимают просто душ без мыла и средств для мытья тела. Они обезжиривают кожу, делая ее беззащитной.
- Использование декоративной косметики на пляже - лишнее, также как маникюр-педикюр. Лучше не использовать парфюмерию, поскольку в местах, куда она попала, впоследствии образовываются коричневые пятна. Сухие участки кожи, например, пятки или колени можно смазать глицерином, а губы бесцветной гигиенической помадой.
- На кожу лица и тела обязательно наносят солнцезащитные средства. Это делают за 20 минут до выхода на пляж, через 5 минут обновляют зону декольте и плечи.
- А (UVA);
- B (UVB);
- C (UVC).
- SPF 2-4 – базовая защита, защищает от 50-75% УФ
- SPF 4-10 – средняя степень защиты, защищает от 85% УФ
- SPF 10-20 – высокая степень защиты, защищает от 95% УФ
- SPF 20-30 – интенсивная защита, защищает от 97% УФ
- SPF 50 – санблок, защищает от 99,5% УФ
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