Кукуруза "из ведра" представляет риски для здоровья

Вареная кукуруза, которую в Кишиневе продают на каждом углу, продукт скоропортящийся. А ее употребление может вызвать аллергию и привести к отравлениям, предупреждают врачи.

"Кукуруза содержит сахарозу, ее стремятся продать теплой, но в жару, как и любой другой продукт, она может испортиться, можно отравиться, чаще всего- это расстройство желудка, рвота, диарея", - сказала специалист НАПБ Ольга Жунку.

На Центральном рынке в столице продавать вареную кукурузу запретили. В качестве альтернативы торговцы предлагают покупателям початки сырой кукурузы.

"Лучше брать сырую кукурузу, и варить дома. Ведь не знаешь, как ее варили варили, а дома готовишь, как нравится."

"Пусть лучше берут сырую, ведь не знаешь, сколько кукурузы сварили в той же воде."

Специалисты рекомендуют покупателям

брать кукурузу в листьях, которые защищают ее от загрязнения.

Тем временем, на других рынках вареная кукуруза идет нарасхват. А продавцы уверяют, что их продукция безвредна.

"Соблюдаем санитарные условия, у нас все под контролем."

"Нас гоняют с места на место. Я продаю, пока в отпуске. Что делать, живем здесь, надо зарабатывать."

"Я знаю, что нельзя, знаю. Но я должна что-то есть и содержать детей."

Между тем, некоторые покупатели все же бояться рисковать, и берут початки.

"Хотим попробовать, в этом году еще не ели. Откуда мы знаем, как ее варили. А дома зальем водой, добавим соли и на огонь, вот и весь процесс."

"Nu, nu, eu gata pregătit niciodată nu cumpăr."

"Боимся, ведь не знаем, в каких ведрах варили, может в грязных."

Початок сырой кукурузы стоит до шести леев, вареной - до 10.