Пострадавшие в Атках, угрожают протестами и блокированием таможни, если власти не выдадут им деньги на жилье

Люди, оставшиеся без крыши над головой в Атаках (Отачь) угрожают протестами и блокированием таможни Отачь - Могилев - Подольск, если сегодня не получат деньги на новое жилье. Заявление было сделано на собрании комиссии по чрезвычайным ситуациям в Атаках.

В собрании принимают участие представители местных властей, центральной администрации и несколько пострадавших, которые ищут консенсус в отношении суммы денег, которые люди получат на новые дома. Ранее, людям предложили двухкомнатные квартиры на сумму 212 тысяч леев и 277 тысяч леев - для трехкомнатной. Пострадавшие сказали, что сумма очень маленькая и попросили увеличить хотя бы на 5%. Этот вопрос обещали обсудить с правительством. Напомним, подъезд жилого дома в Атаках обрушился 19 июня. В итоге всех жильцов многоэтажки эвакуировали. До сих пор без крыши над головой остаются 46 человек, в том числе 11 детей.

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