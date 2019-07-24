Русский валенок-гигант "бросил вызов" яйцу в Instagram

У валенка появилась своя страница в соцсетях, теперь он ждет лайки и комментарии.

Русский валенок из деревни Верхние Мандроги в Ленинградской области завел страницу в Instagram и "бросил вызов" яйцу, набравшему множество лайков (более 50 млн) и собравшему на своей странице 8,3 млн подписчиков, передает Униан.

Первое фото сапога из войлока лайкнули более 3 тыс. пользователей. Как видим, особой популярностью валенок не пользуется, поэтому ему вряд ли удастся достичь "высот" яйца.

View this post on Instagram #валенок #valenok A post shared by @ world_record_valenok on Jul 22, 2019 at 1:58pm PDT

Валенок-великан, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса представили на всеобщее обозрение еще в 2015 году. Размер обувки - 306-й, высота превышает три метра, а весит валенок около 400 кг.

Напомним, ранее фотография куриного яйца на белом фоне установила рекорд в Instagram по числу лайков.