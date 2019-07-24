В Польше разгорелся скандал из-за идеи "зон без ЛГБТ"

Ряд правозащитных организаций и оппозиционных политиков выступил с жесткой критикой в адрес наклеек издания.

В Польше представители правящей партии Закон и справедливость (PiS) выказали поддержку изданию Gazeta Polska, которое выпустило стикеры с надписью Strefa wolna od LGBT (зона без ЛГБТ). Об этом пишет Reuters.

В связи с этим в обществе разгорелся скандал, связанный с наклейками, включающими радужный флаг и нарисованный на нем черный крест, передает Корреспондент.

Вице-премьер страны Яцек Сасин прокомментировал скандал, отметив, что оказывать давление и ограничивать свободу прессы и медиа не намерен.

С другой стороны, ряд правозащитных организаций и оппозиционных политиков выступил с жесткой критикой в адрес наклеек издания.

"Мы хотели доказать, что в этом вопросе существует цензура - и мы это доказали. Происходящее подтверждает то, что ЛГБТ - это тоталитарная идеология", - отметил главный редактор издания.

Известно, что Польша не отличается лояльным отношением к представителям ЛГБТ и среди всех стран Евросоюза занимает последнее место по толерантному к ним отношению.