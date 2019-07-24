Но вот теперь я, как простой обыватель, рассуждаю. Демократы шли на выборы, рассчитывая, если не на абсолютную победу, то как минимум на вхождение в правящую коалицию, где они бы играли ведущую роль. Поэтому все популистские решения пришлось бы реализовывать им. А посему, принимая эти решения, они уже знали, как будут выполнять, если не все, то большинство. Но они во власть не попали, они в оппозиции. Значит ли это, что их обещания невыполнимы новой властью? Да ничего подобного.

Большинство их решений можно и нужно выполнять. Но для этого надо прекратить нытьё о трагическом наследстве, напрячь силы и РАБОТАТЬ на конкретные результаты. Пока же мы видим, что по данным за май впервые за много лет сократился более чем на два процента объём экспорта.

Мы видим, что началась и уже более месяца наблюдается тенденция сокращения ежедневных поступлений во все виды бюджетов.

Поэтому, если новая власть в кратчайшие сроки не обеспечит остановку негативных экономических процессов, то это будет прямой демонстрацией некомпетентности и управленческого не профессионализма, какими бы прекрасными и благородными лозунгами это не прикрывалось".





