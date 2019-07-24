В Китае в результате схода оползня погибли девять человек

Девять человек погибли в результате схода оползня в китайской провинции Гуйчжоу.

Сход оползня произошел вечером 23 июля в уезде Шуйчэн, из-за чего под завалами оказался 21 дом. По предварительным данным, в указанном районе жили более 60 человек, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

По состоянию на утро 24 июля девять человек были найдены погибшими, еще 11 человек были спасены. В настоящий момент на месте аварии интенсивно продолжается поиск пропавших, передает Униан.