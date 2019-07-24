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В разгар лета более 5 тысяч дорожных строителей Молдовы простаивают из-за проблем финансирования
// фото: открытый источник
14:54, 24 Jul 2019
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В самый разгар лета более 5 тыс. дорожных строителей Молдовы простаивают из-за отсутствия финансирования, связанного с пересмотром государственного бюджета 2019 г.

"Я больше не могу удерживать вынужденных простаивать рабочих, которые в каждый день заявляют, что уедут в поисках работы за рубеж. Без подрядных работ на ремонт и новое строительство невозможно сохранить и удержать трудовой коллектив, даже при условии, что на протяжении холодного периода года, когда приостанавливаются строительные работы, мы выплачиваем минимальные зарплаты", - сказал корреспонденту "ИНФОТАГ" собеседник в одной из дорожных строительных компаний, коллектив которой насчитывает более 240 человек.

Директор компании провел корреспондента по территории, где расположены асфальтовые заводы и большая сырьевая площадка, заваленная строительными материалами для производства асфальта, включая огромные цистерны с битумом.

"Мы с осени 2018 г. закупили за границей и доставили в Молдову мазут, гранитную крошку, гравий на 40 млн. леев, чтобы с начала лета вплотную заняться дорожным строительством. Но на дворе скоро август, техника стоит, а строители слоняются без дела", - рассказывает менеджер.

По его словам, строители понимают нынешние сложности политического характера, но не могут согласиться с нерасторопностью и медлительностью чиновников, от которых зависит вопрос разблокирования финансирования дорожного строительства, запланированного на 2019 г.

"Я понимаю, что речь идет о пересмотре бюджета. Но почему нельзя эффективно решить этот вопрос, с точки зрения рачительного хозяина?! Если, скажем, в таком-то районе на ремонт дорог предусматривались 50 млн. леев, а теперь идет речь о сокращении этих средств, то почему не открыть финансирование хотя бы в объеме 50% или 30%, и работать в полную силу, пока есть для этого благоприятные погодные условия", - недоумевают строители.

По причине заблокированного финансирования строительные компании попали в трудное материальное положение, причем, в большинстве случаев не по своей вине. Крупные компании, владеющие современными заводами по производству асфальта, в 2018 г. отпускали его подрядным организациям без предварительной оплаты.

"Многие проекты ремонта дорог не были завершены осенью 2018 г., и по этой причине по ним вполне обоснованно не завершено финансирование в полном объеме. Многие из таких проектов пришлось завершать в начале нынешнего лета, и, казалось, что государство закроет финансирование в полном объеме. Но, к сожалению, этого до сих пор не происходит", - объяснил менеджер компании, у которой показатель дебиторской задолженности превысил 40 млн. леев. 

Авторитетный в стране строитель говорит, что "дорожное строительство в Молдове является одной из тех отраслей, которая на все 100% работает на государство".

"Самое непоправимое - потеря людей, которые перестают верить, и уезжают за границу. А нам без объема работ и финансирования нечем удержать их в Молдове", - с сожалением признал строитель.

Дорожники указывают на важность реализации такого документа, как Стратегия транспорта и логистики, которая рассчитана на 2013-2022 гг. Согласно ей все средства, которые аккумулируются в Дорожном фонде Молдовы, должны использоваться для ремонта и строительства дорог, поддержания их в хорошем состоянии. Согласно этому документу финансовая наполняемость фонда в 2013 г. составляла 78 млн. евро. В 2017 г. за счет роста акцизов на нефтепродукты, адресуемых фонду, бюджет прогнозировался в сумме 137 млн. евро. 

По прогнозам на 2019 г., указанным в Стратегии, бюджет фонда должен был составить 137 млн. евро или 2,6 млрд. леев. И согласно утвержденному в 2013 г. положению, все средства дорожного фонда используются целенаправленно только на нужды дорожной отрасли, исключая переброски денег из него на другие статьи расходов в государственном бюджете.

Поправленный министерством финансов бюджет 2019 г. предусматривает 1,120 млрд. леев в дорожном фонде. Благодаря финансовой поддержке Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития бюджет на 220 млн. леев больше, чем ранее планировалось. Минэкономики планирует потратить на ремонт и строительство и ремонта дорог в текущем году свыше 900 млн. леев.

 




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