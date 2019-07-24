Специалисты из Университета Сан-Паулу указали, что у тех, кто пропускал завтрак, объем талии был на 2,13 см больше.
Подростки, отказывающиеся от завтрака, более склонны к набору лишнего веса по сравнению с молодыми людьми, которые любят полноценно есть по утрам. К такому выводу пришла группа бразильских ученых после проведенного ими исследования, о результатах которого сообщает газета Daily Mail.
Специалисты из Университета Сан-Паулу проанализировали данные двух крупных исследований, в которых приняли участие более 4,5 тыс. подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В основном ученые сосредоточились на выявлении взаимосвязи между пищевыми привычками добровольцев и изменением их веса.
При этом рассматривались такие показатели, как окружность талии, количество жировых отложений вокруг живота и индекс массы тела (ИМТ). Всем участникам задавали вопросы, касающиеся уровня их двигательной активности, продолжительности сна и того, сколько времени они тратят на просмотр телевизионных программ и компьютерные игры, передает Тасс.
Ученые также просили молодых людей ответить, насколько часто они пропускают завтрак. Результаты показали, что отказ от утреннего приема пищи у подростков в наибольшей степени был связан с увеличением их ИМТ и объема талии. В частности, у мальчиков в странах Европы, которые регулярно отказывались завтракать, окружность талии была на 2,61 см больше, чем у подростков, которые предпочитали плотно есть по утрам. Сходная ситуация наблюдалась и в случае с юношами из Бразилии: у тех, кто пропускал завтрак, объем талии был на 2,13 см больше.
Аналогичная картина наблюдалась и среди девочек. Так, привычка систематического отказа от завтрака приводила к увеличению объемов талии на 1,97 см. Основная причина подобного явления, по мнению экспертов, заключается в том, что ежедневный отказ от утреннего приема пищи приводит к тому, что вместо здоровой еды подростки начинают хватать все подряд, включая высококалорийную выпечку и сладкие напитки. Это, в свою очередь, способствует быстрому набору лишних килограммов.
"Пропуская завтрак, миллионы детей и подростков во всем мире, вероятно, заменяют полезную домашнюю еду, в том числе молочные продукты, цельнозерновые хлопья и фрукты, на вредный фастфуд, который они съедают по дороге в школу или в перерывах между уроками", - подчеркнул профессор Илси Коста де Оливейра Форкерт из Университета Сан-Паулу. "Обычно это означает потребление высококалорийных продуктов, которые не приводят к насыщению организма, включая жареные во фритюре закуски, выпечку, газированные и другие сладкие напитки, напрямую связанные с развитием ожирения", - заключил он.
Ранее ученые из Университета Суррея в Англии обнаружили, что время приема пищи также влияет на вес человека. Так, поздний завтрак и ранний ужин способствуют уменьшению жировых отложений в организме, помогая тем самым сохранить стройную фигуру. Все участники были разделены на две группы: одна питалась в привычном режиме, другая должна была завтракать на 1,5 часа позже обычного, а ужинать - на 1,5 часа раньше. Результаты эксперимента показали, что те, кто придерживался определенного времени приема пищи, теряли в среднем в два раза больше жировой массы, чем люди, питавшиеся по привычному графику, а более половины участников (57%) отметили сокращение объема потребленной ими пищи.
Комментарии
- Ученые выяснили, как можно замедлить старение мозга
- По миру распространяется новый "супергрибок": чем это грозит человечеству
- Ученые назвали плюсы горячей ванны перед сном
- Найдено неожиданное средство против рака
- Ученые обнаружили самую маленькую акулу в мире
- Ученые составили первую карту "пустыни", где живет Млечный Путь
- Ультразвук позволил получить оптические изображения внутренних органов и тканей
- Витамины и добавки создают лишь иллюзию заботы о здоровье
- Назван простой способ хорошо выспаться
- Почему рыбий жир вреднее рыбного
- Ученые выяснили, как можно замедлить старение мозга
- Доллар незначительно подорожает, а евро - подешевеет
- В римском метро можно получить билет, сдав бутылки
- Тысячи людей собираются на охоту за Лохнесским чудовищем
- Facebook заплатит рекордный штраф в истории США
- В Молдове цены на овощи выросли почти втрое, по сравнению с прошлым годом
- Молдова получит три гранта от Еврокомиссии
- Евро подешевеет по отношению к лею
- Власти намерены вернуть 20-ти процентный налог для отелей и ресторанов
- По миру распространяется новый "супергрибок": чем это грозит человечеству
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Не будьте неблагодарными.
|Banca Nationala a Moldovei