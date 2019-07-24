В Молдове зарегистрированы два случая бешенства у животных

Два случая бешенства у животных зарегистрировали в Молдове с начала июля. Один - в селе Карпинены Хынчештского района. Второй случай зарегистрирован в Единцах.

В первом случае бешенством заразилась корова, во втором - бродячая собака. Животных усыпили, а туши сожгли. Людей, контактировавших с ними, осмотрели врачи. Кроме того, всем животным из этих населенных пунктов сделали прививки от бешенства.

Напомним, на прошлой неделе скончался 11-летний мальчик, заболевший бешенством. Его доставили в больницу лишь спустя несколько недель после того, как он заразился инфекцией. Ранее говорилось, что его укусила собака в детском лагере. Сейчас же специалисты предполагают, что это был грызун.

По данным Республиканского ветеринарно-диагностического центра, с начала этого года зафиксировали 87 случаев бешенства у различных животных.