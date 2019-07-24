В Италии бастуют работники общественного транспорта

В Риме общественный транспорт работает с перебоями. Также ожидаются проблемы в Генуе, Падуе, Ровиго.

В Италии началась национальная забастовка работников общественного транспорта. Об этом сообщает The Local.

"Национальная забастовка в среду 24 июля повлияет на весь транспорт, включая автобусы, поезда, паромы и такси", - говорится в сообщении, передает Корреспондент.

Так, в Риме общественный транспорт работает с перебоями. Также ожидаются проблемы в Генуе, Падуе, Ровиго. Таксисты запланировали 24-часовую забастовку.

Железная дорога будет работать с перебоями в течение 8 часов, а паромы в течение 24 часов будут работать не по графику.

В пятницу, 26 июля, ожидается забастовка в авиаотрасли страны. В частности, работники авиакомпании Alitalia и другие работники аэропортов планируют бастовать от 4 до 24 часов.

Отмечается, что забастовки организованы профсоюзами в ответ на планы правительства в транспортной отрасли.