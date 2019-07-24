В Париже реставрируют сгоревший Нотр-Дам де Пари: как выглядит собор сейчас

На данный момент рабочие проводят подготовительные работы: разбирают завалы после пожара и устанавливают строительные леса.

В Париже продолжаются работы по реставрации всемирно известного собора Нотр-Дам де Пари, который сгорел в апреле этого года.

На данный момент рабочие проводят подготовительные работы: разбирают завалы после пожара и устанавливают строительные леса, передает Униан.

На полу Собора Парижской богоматери до сих пор валяются обломки каменных стен, сгоревших деревянных перекрытий и поваленные статуи. Многие из этих обломков сохранят как историческое наследие.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор за 5 лет, однако, по-мнению некоторых архитекторов, на это могут уйти десятилетия. Деньги на реставрацию Нотр-Дама собирали всем миром.

Взносы поступали как от компаний и магнатов (владельцев L'Oreal, Chanel и Dior), так и от прихожан и других людей из Франции и всего мира. В целом удалось собрать около миллиарда долларов.

Напомним, пожар в соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Утром, 16 апреля, пожар в Нотр-Даме ликвидировали. В результате пожара обвалился шпиль собора. Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.