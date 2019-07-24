Компанию Facebook обязали выплатить штраф в размере пяти миллиардов долларов за утечки данных пользователей. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на Федеральную торговую комиссию США.
Этот штраф стал самым крупным за всю историю взысканий, наложенных американской комиссией. Помимо этого, ведомство проверит, насколько тщательно компания Facebook исполняет свои обязательства по защите данных. Сообщается, что предварительно сотрудники комиссии планировали более крупный штраф, достигающий нескольких десятков миллиардов долларов, а также призвать к ответственности лично Марка Цукерберга.
В 2018 году Facebook допустила крупную утечку информации о пользователях: их собирала и использовала в своих целях аффилированная компания Cambridge Analytica. Инцидент коснулся почти 90 миллионов владельцев аккаунтов, передает Lenta.
В апреле этого года сотрудники соцести «нечаянно» загрузили данные для входа в электронные почтовые ящики 1,5 миллиона пользователей. Выяснилось, что такая информация собиралась без согласия юзеров с 2016 года. В компании заявили, что она необходима для идентификации.
В апреле 2019 года стало известно, что ФТК может взыскать с Facebook крупную сумму. Предварительно штраф оценивался в три миллиарда долларов.
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