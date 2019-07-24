Тысячи людей собираются на охоту за Лохнесским чудовищем

Развернувшаяся в "Фейсбуке" кампания, призывающая как можно больше людей принять участие в поисках Лохнесского чудовища, обеспокоила британское Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI).

Уже около 18 тысяч пользователей "Фейсбука" заявили, что намерены отправиться на поиски чудовища, а еще 38 тысяч подумывают о том, чтобы присоединиться, передает BBC.

Идея была позаимствована от кампании "Взять штурмом Зону 51", которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО.

Но служба RNLI на озере Лох-Несс предупреждает, что поиски чудовища могут быть опасными, так как озеро очень глубокое.

Спасатели (все они - волонтеры) говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек, так как у них нет таких ресурсов, как у американской армии.

Представительница RNLI на озере Лох-Несс сказала: "Может показаться, что в отсутствие американских военных штурмовать Лох-Несс менее опасно, чем Зону 51, но у нас тут своих проблем хватает".

"Наш спасательный катер Atlantic 85 очень эффективен, но его одного недостаточно для такого скопления народа", - предупредила она, добавив, что если забыть обо всех шутках про Лохнесское чудовище, стоит иметь в виду некоторые факты про озеро.

Озеро очень глубокое и довольно холодное - средняя температура воды в нем всего 6 градусов Цельсия.

Погода здесь очень переменчивая, и волны иногда достигают четырех метров в высоту. Кроме того, поскольку озеро не соленое, если человек окажется в воде, ему будет сложнее держаться на поверхности.