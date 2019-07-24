Исследователи пришли к выводу, что активный образ жизни и умеренное питание способны стать эффективной профилактикой нейродегенеративных заболеваний.
Ученые университета (БФУ) имени Иммануила Канта нашли способ замедлить процессы старения мозга, изучив влияние активного образа жизни и умеренного питания на активность глиальных клеток мозга и их способность укреплять нейронные связи.
"Ученые установили, что глиальные клетки также могут влиять на передачу сигналов. Они <…> регулируют синаптическую передачу, высвобождая аденозинтрифосфат (АТФ - универсальный источник энергии и нейромедиатор глиальных клеток). Все эти процессы напрямую влияют на когнитивные функции головного мозга", - пояснил участник исследования, ассистент Института живых систем БФУ Александр Богданов, передает Тасс.
Авторы исследования изучали способность глиальных клеток влиять на сохранение молодости мозга в лабораторных условиях. Для одной группы мышей они обеспечили активный образ жизни - с тоннелями, игрушками, беговым колесом и большим пространством, а другой группе ограничили потребление калорий в пище (животные потеряли не более 10% массы тела).
Итоги эксперимента
По итогам эксперимента пожилые представители обеих групп смогли лучше сохранить показатели когнитивных функций в сравнении с контрольной группой мышей, образ жизни и питание которых не корректировались. Авторы исследования полагают, что активный образ жизни и умеренное питание способны стать эффективной профилактикой нейродегенеративных заболеваний, в том числе деменции.
"На сегодняшний день мы установили, что здоровый образ жизни и умеренное количество потребляемых калорий способны замедлить старение мозга за счет увеличения способности глиальных клеток выделять АТФ. Но перед нами стоит новая задача - найти фармакологический способ для борьбы со старением мозга. Ведь не всем разрешены, например, физические нагрузки, или у человека может наблюдаться метаболический синдром, и простая диета ему не поможет", - цитирует ученого пресс-служба БФУ.
Головной мозг человека содержит 90 млрд нейронов - клеток, предназначенных для хранения и передачи информации в форме электрических и химических сигналов. Область контакта нейронов друг с другом называется синапсом. С годами синаптические связи изменяются - либо укрепляясь, либо ослабляясь. При этом источником энергии для нейронов и синапсов служат глиальные клетки.
Авторы исследования обнаружили новую способность глиальных клеток влиять на качество связей между нейронами, которые обеспечивают сохранение когнитивных функций мозга - состояния памяти, интеллекта, речи, которое ухудшается с возрастом.
Исследования проводились на базе Уорикского университета (Великобритания) под руководством исследователей профессора БФУ им. И. Канта Юрия Панкратова. Результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Cellular Neuroscience.
Комментарии
- Ученые выяснили, что подростки набирают лишний вес, если пропускают завтрак
- По миру распространяется новый "супергрибок": чем это грозит человечеству
- Ученые назвали плюсы горячей ванны перед сном
- Найдено неожиданное средство против рака
- Ученые обнаружили самую маленькую акулу в мире
- Ученые составили первую карту "пустыни", где живет Млечный Путь
- Ультразвук позволил получить оптические изображения внутренних органов и тканей
- Витамины и добавки создают лишь иллюзию заботы о здоровье
- Назван простой способ хорошо выспаться
- Почему рыбий жир вреднее рыбного
- Ученые выяснили, как можно замедлить старение мозга
- Доллар незначительно подорожает, а евро - подешевеет
- В римском метро можно получить билет, сдав бутылки
- Тысячи людей собираются на охоту за Лохнесским чудовищем
- Facebook заплатит рекордный штраф в истории США
- В Молдове цены на овощи выросли почти втрое, по сравнению с прошлым годом
- Молдова получит три гранта от Еврокомиссии
- Евро подешевеет по отношению к лею
- Власти намерены вернуть 20-ти процентный налог для отелей и ресторанов
- По миру распространяется новый "супергрибок": чем это грозит человечеству
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Если у Вас есть друзья, с которыми вы по каким-то причинам поссорились и давно не виделись, пригласите их в гости. Вечером ждите приятных гостей.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Будьте осторожны с начальником.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хороший день для любой работы и общения с теми, кто близок Вам по духу. Смело назначайте свидания.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. В голову придут плодотворные идеи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вечер лучше провести в кругу семьи.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Не принимайте никаких важных решений и серьезных обязательств - на сегодняшний день время для этого еще не настало. Уделите больше внимания детям.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Не будьте неблагодарными.
|Banca Nationala a Moldovei