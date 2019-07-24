Парламент Британии провел Терезу Мэй аплодисментами

Парламент проводил премьера Британии Мэй аплодисментами. Консерваторы встали, их поддержали фракции демократических юнионистов и либеральных демократов.

Палата общин британского парламента проводила уходящего в отставку премьера Терезу Мэй аплодисментами, фракция консерваторов аплодировала стоя.

"Я благодарю вас за работу… Служение моему избирательному округу Мейденхэд останется моей главной мотивацией", - завершила дрожащим голосов выступление Мэй, передает Корреспондент.

Покинув пост премьера, она останется членом парламента.

Когда Мэй после выступления выходила из зала заседаний, раздались аплодисменты. Консерваторы встали, их поддержали фракции демократических юнионистов и либеральных демократов. Шотландские националисты и лейбористы остались сидеть, некоторые из них аплодировали.

Глава оппозиции Джереми Корбин, оппонируя Мэй во время выступления, вновь обвинил ее в провале социальной политики и ухудшении состояния системы здравоохранения.

Британский министр финансов Филип Хаммонд также направил прошение об отставке. Об этом в среду, 24 июля, он сообщил на своей странице в Twitter.

"Я пишу, чтобы представить заявление об отставке с поста канцлера казначейства в преддверии вашего ухода с поста премьер-министра. Я считаю, что ваш преемник должен быть свободен в выборе министра финансов, который полностью будет согласен с его политическим курсом", - говорится письме, которое Хаммонд адресовал Мэй.

Отметим, что в отставку в преддверии вступления Бориса Джонсона в должность премьер-министра Соединенного Королевства также подал министр юстиции Дэвид Гок. Об этом сообщил на своей странице в Twitter политический обозреватель газеты The Sun Том Ньютон Данн.

Напомним, 23 июля были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии Великобритании, которым стал Джонсон. Он займет пост премьер-министра страны 24 июля.