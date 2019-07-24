Конфликтом в селе Шалвирий Векь Дрокиевского района заинтересовалась полиция. Напомню, на прошлой неделе местный священник затеял там драку во время похорон. На основании жалобы, поданной пострадавшими, Дрокиевский инспекторат начал расследование. Они также намерены обратиться и в митрополию Молдовы.
По словам сельчан, священник Иоан Зику пришел на отпевание, которое вел церковнослужитель из соседнего села, и потребовал объяснений. Вспыхнул скандал, который перерос в потасовку, передает canal3.
Иоан Зику приехал в Шалвирий Векь три года назад, когда в селе построили церковь. Он нередко конфликтовал с сельчанами.
Мэр села Федор Маранчак говорит, что священник и раньше вел себя неадекватно. Местные жители требуют, чтобы он покинул село.
Пообщаться с Иоаном Зику не удалось: в селе его не оказалось, а на звонки он не ответил. Владелица жилья, которое снимает священник, утверждает, что люди его оговаривают.
Этот инцидент попал и в поле зрения митрополии Молдовы. Там заявили, что Иоана Зику лишат должности настоятеля церкви села Шалвирий Векь.
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