Бронзовые венки, которые украшали вход на мемориал "Вечность", до сих пор не найдены. Предположительно их украли 15-го июля. Личности грабителей пока не установлены. Об этом сожалеет автор произведений искусства-известный молдавский скульптор Сергей Ганенко.
Вот уже 30 лет мужчина создаёт шедевры в небольшой мастерской в Кишиневе. Он признаёт, что повторить литьё уже не удастся.
"Эти венки я отлил из бронзы, но специально покрыл их черной патиной, чтобы люди думали, что они из простого железа. Венки, которые украшают ограду мемориала - из литого чугуна. К сожалению, нашелся кто-то, кто узнал об их ценности", сообщил скульптор, Сергей Ганенко.
Работа над бронзовыми скульптурами проводилась в ходе реконструкции мемориала в 2006 году, передает canal3.
"Около полугода ушло на создание и отлив бронзовых элементов, среди которых и стелла, посвященная молдавским героям СССР, она тоже отлита из бронзы. Работы производились в сжатые сроки - до 9 мая нужно было все закончить", сказал скульптор, Сергей Ганенко.
Оценить стоимость украденных фигур автор затрудняется. Он признает, что выплавить по-новой бронзовые венки не так просто - ни формы, ни наброски не сохранились.
"Мне бы очень хотелось, чтобы государство, в котором мы живем, стало серьезнее относиться к объектам искусства национального значения, в которые были вложены как деньги налогоплательщиков, так и частных инвесторов. Потому что это наша гордость, наша честь", заявил скульптор, Сергей Ганенко.
Поиски украденных венков ни к чему не привели. У полиции до сих пор нет подозреваемых. Сам объект не охраняется с 17 июня. Тогда мемориал перешел в ведение Национальной Армии. Журналисты пытались получить комментарий в администрации структуры, однако там на запрос не оветили.
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