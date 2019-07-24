Демократическая партия Молдовы создала канал в Telegram : Мы строим новую форму общения команды

Демократическая партия Молдовы создала канал в Telegram. Об этом Владимир Чеботарь объявил в Facebook. Демократ отметил, что таким образом ДПМ строит новую форму общения команды.

Мы приглашаем вас в группу!

Друзья, данная группа создана для ваших предложений и совместных обсуждений. Пишите нам свои идеи, вместе их обсудим и реализуем.Приглашайте друзей в группу. Сила в единстве. "Говорится в сообщение ДПМ в TELEGRAM.

В первый день запуска канала присоединилось более 290 человек

Адрес ДПМ в TELEGRAMе https://t.me/pdm_news_md





