Парламент избрал кандидатов на должность судей Конституционного суда

Николае Ешану и Владимир Гросу являются кандидатами, избранными юридической комиссией парламента на две должности судей Конституционного суда . Об этом заявил в социальных сетях депутат-демократ Серджиу Сырбу.

«После долгого и интенсивного дня завершен конкурс на должность судьи КС. После подведения итогов отбор прошли Ешану Николай и Гросу Владимир. Поздравляем избранных кандидатов! Мы надеемся, что парламентское большинство будет уважать решение и голосовать за новых судей в КС», — написал депутат в Facebook.

Николай Эшану в настоящее время занимает должность государственного секретаря в Министерстве юстиции. Тем не менее, он является членом Венецианской комиссии. С 2004 по 2009 год он также был заместителем министра юстиции. Николае Ешану знает четыре языка: румынский, русский, английский и французский

Владимир Гросу - бывший министр юстиции. С 2013 по 2017 год он был заместителем члена Венецианской комиссии. Гросу в настоящее время юрист.

Напомним, что на конкурс было допущено 16 кандидатов на должность судьи в Конституционном суде.