Генпрокуратура отказала Андрею Нэстасе в возбуждении уголовного дела:"Узурпации власти не было"

Генеральная прокуратура отклонила запрос министра внутренних дел Андрея Нэстасе о возбуждении уголовного дела по факту узурпации власти. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления «узурпации государственной власти».

«Решение было принято в результате фактического анализа, оценка предоставленных доказательств основана на юридических доводах», - говорится в сообщении Генерального прокурора.

Напомним , месяц назад лидер Нэстасе требовал временно отстранить от должности судей Конституционного суда и привлечь их к ответственности за решения, принятые в период с 7 по 9 июня.

Также Генпрокуратура отклонила требование Нэстасе лишить иммунитета депутата Влада Плахотнюка.

Нэстасе уже прокомментировал решение в фейсбуке. Он написал, что отказ доказывает тот факт, что исполняющий обязанности главы Генпрокуратуры Игорь Попа не служит народу. Лидер ППДП предупредил генпрокурора, что правящий альянс примет меры.







