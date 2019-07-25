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Игорь Додон сомневается, что альянс ПСРМ-ACUM продержится до конца мандата
// фото: открытый источник
11:31, 25 Jul 2019
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Похоже, президент Игорь Додон не очень доверяет коллегам по коалиции. Спустя почти два месяца после создания парламентского большинства, глава государства сомневается, что альянс ПСРМ-ACUM продержится до конца мандата, и предполагает три сценария будущего коалиции. Об этом он говорил в интервью для портала noi.md.

У его коллеги по коалиции, премьера Майи Санду, тоже нет четкого ответа на этот счет. На конференции в Брюсселе она была настроена скептически и ответила уклончиво, когда ее спросили о будущем альянса.

"Я затрудняюсь ответить на вопрос, долго ли продержится коалиция. Мне самой любопытно. В октябре пройдут местные выборы, которые станут для нас экзаменом в проведении свободных и честных выборов", - сказала премьер-министр Майя Санду.

В то же время, глава государства заявил, что до конца июля социалисты и представители блока ACUM подпишут политическое соглашение, в котором обязуются не создавать коалицию с Демократической партией Молдовы. В документе также будет оговорено дальнейшее сотрудничество между двумя партнерами и направления внешней политики.




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