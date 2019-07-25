Заседания в столичной мэрии вновь станут открытыми

Оперативные совещания в столичной мэрии вновь станут открытыми. Прессу допустят на заседание уже в будущий понедельник.

Власти вернулись к прежней практике, после того, как гражданские активисты и журналисты подвергли критике решение и.о. мэра Адриана Талмача о проведении совещаний за закрытыми дверями.

На этих встречах руководитеди столичных управлений и предприятий обсуждают с градоначальником ситуацию в городе. Открытыми их сделал бывший мэр Серафим Урекян, передает canal3.

В середине месяца Адриан Талмач заявил, что до местных выборов, намеченных на октябрь, прессу не будут допускать на совещания. А том, что там обсуждалось, журналисты смогут узнать из пресс-релищов.