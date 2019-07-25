Министр финансов Наталья Гаврилица критикует реформу системы оплаты труда

Глава минфина критикует зарплатную реформу, позволившую увеличить оклады двумстам тысячам бюджетников. Министр жалуется, что вынуждена искать дополнительные источники финансирования, чтобы эти зарплаты выплачивать. А реформу она назвала причиной "дыры в бюджете".

"У нас была сложная задача внести поправки в бюджет и обеспечить покрытие всех расходов. Судя по исполнению бюджета в первые месяцы года, закон о единой системе оплаты труда обойдется нам на миллиард леев больше, чем планировалось", - подчеркнула министр финансов Наталья Гаврилица.

Бывший министр финансов Ион Кику при этом неоднократно заявлял, что денег в бюджете хватает. Слова Натальи Гаврилицы он комментировать не стал, отметив, что это это не принято. Но подтвердил то, что написал в последний день мандата. Тогда Кику указал в фейсбуке, что на счетах министерства финансов остается 3 миллиарда 270 миллионов леев. Этой суммы достаточно для своевременной выплаты зарплат.

Закон о единой системы оплаты труда в бюджетной сфере вступил в силу 1 декабря. Оклады повысили социальным работникам, медперсоналу и сотрудникам сферы образования. В частности, воспитатели стали получать на 50% больше. В бюджете на этот год на повышение окладов был заложен миллиард 300 млн леев.