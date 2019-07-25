Павел Филип: Нынешняя власть, как неопытная хозяйка, начала управлять страной неуклюже, хаотично и непонятно

Нынешняя власть, как неопытная хозяйка, начала управлять страной неуклюже, хаотично и непонятно. Так прокомментировал бывший премьер Павел Филип намерение правительства Санду повысить НДС в сфере HoReCa и отменить некоторые послабления.

На своей странице в фейсбуке Павел Филип написал, что что такие меры могут вернуться против нынешнего правительства бумерангом, со многими отрицательными эффектами.

Экс-премьер также отметил, что если нынешняя власть хочет и дальше платить пенсии и зарплаты, то она должна быть состоятельна финансово, но деньги в бюджет приходят не за счет роста налогов и сборов, а в условиях сильной экономики. Он написал, что государство должно быть партнером бизнес-среды, а не палачом, потому что бизнес - это не дойная корова. Если предприниматели будут чувствовать себя комфортно в Молдове, тогда будут и инвестиции, и рабочие места, и высокие зарплаты.

Экс-премьер напомнил, что в последние три года демократы выдвинули целый ряд инициатив для обеспечения стабильности бизнес-среды. В результате, поступления в бюджет выросли на 15%, число граждан, получающих зарплаты в конверте, только за год снизилось вдвое, экспорт всего за полгода вырос на треть, а экономический рост стабильно превышал 4%.

По мнению Филипа, то, что делает власть Санду-Додона, приведет к противоположным результатам. Более того, он критикует политическое лицемерие нынешнего руководства. После того как власти хвалились фотографиями со встреч с бизнес-средой и заявляли о поддержке бизнеса, новый министр финансов заявил, что мнение тех, кого это касалось, не учли, факт, который никак нельзя назвать демократичным и транспарентным, заключил Павел Филип.