В Польше из-за жары мелеют реки

Река Висла, которая пересекает Польшу с юга на север, обмелела.Местами уровень воды опустился до 40 см.

Из-за низкого уровня воды некоторые осмеливаются пересекать реку вброд. Но местные власти предостерегают: такие эксперименты рискованы. Висла - опасная река с неравномерным дном, скрытыми течениями и зыбучими песками, которые могут затянуть, как болото, передает Униан.

Сейчас Польша страдает от сильной засухи. Непродолжительные дожди проблемы не решают, реки мелеют все больше, а синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в ближайшие дни.

Напомним, в Европе установилась очень жаркая погода. Континент проживает пятое самое жаркое лето за всю историю наблюдений.