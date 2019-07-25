Ученые в Китае почти полностью уничтожили самого опасного в мире комара

Ученые сократили популяции азиатских тигровых комаров до 94 процентов на двух речных островах в Китае.

Всего за два года ученые почти полностью уничтожили самого опасного комара в мире на двух островах в китайском городе Гуанчжоу.

Вид комаров, известный как азиатский тигр (Aedes albopictus), является переносчиком опасных инфекционных заболеваний, в том числе вируса Зика и лихорадки Денге, которые поражают миллионы людей во всем мире, пишет Новое время со ссылкой на Science Alert.

Только за последние четыре десятилетия этот кровопийца распространился из своего первоначального дома в Азии на остальные континенты, кроме Антарктиды. Ввиду ограниченности вакцин и лекарств от болезней, которые он переносит, влияние комара на здоровье населения было непропорционально его крошечному размеру, передает Униан.

Полевое испытание инновационной техники борьбы с комарами показывает, что все это можно изменить. Комбинируя два существующих метода, ученые сократили популяции азиатских тигровых комаров до 94 процентов на двух речных островах в Китае. В некоторых случаях не было найдено ни одного жизнеспособного яйца в течение 13 недель.



Питер Армбрустер, эколог по борьбе с комарами в Джорджтаунском университете, сказал, что результаты были "замечательными" и что они демонстрируют "потенциал нового мощного инструмента в борьбе с инфекционными заболеваниями, передаваемыми комарами".

Двусторонний подход включает дозу радиации, которая стерилизует комаров, и бактериальный штамм из рода Wolbachia, который предотвращает развитие яиц комаров. Вместе, когда эти два метода применяются к выращенным в лаборатории комарам, они, кажется, работают намного эффективнее, чем сами по себе. Современные методы, основанные на радиации, работают, когда стерильных самцов выпускают в окружающую среду, так что они размножаются с самками (которые спариваются только один раз), уменьшая общий размер популяции. Проблема в том, что облучение приводит к тому, что самцы становятся менее конкурентоспособными в сексуальном отношении, а также с большей вероятностью умирают.



Другие методы, которые используют бактерии для уменьшения потомства, менее вредны для отдельного комара, но они работают, только если заражен самец, выращенный в лаборатории, а не дикая самка.

В ходе нового эксперимента самок комаров стерилизовали слабым излучением, а самцов заразили бактерией Wolbachia. Насекомых выпустили на свободу во время пиковых периодов размножения в 2016 и 2017 годах невдалеке от города Гуанчжоу. Авторы утверждают, что те немногие комары, которые остались на острове, мигрировали из-за пределов района исследований. И хотя это говорит о том, что регион не будет долгое время свободен от комаров, если эта методика может быть реализована в более широком масштабе, это может создать место, свободное от азиатских тигровых комаров и смертельных болезней, которые они переносят.



