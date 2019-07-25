Недовольны ростом цен. Люди говорят, что подорожание некоторых продуктов, а также объявленный ранее рост тарифов на электроэнергию и природный газ, никак не соответствуют заявлениям нынешней власти, о том что она позаботится о благосостоянии граждан. Они отмечают, что пока растут только цены, но никак не зарплаты. Некоторые признаются, что едва сводят концы с концами.
"У каждого свои проблемы, у кого бытовые, у кого семейные. Люди об этом думают. Им некогда возмущаться, а жаль".
В разгар лета молдавские сезонные овощи продают дороже экзотических фруктов. Люди говорят, что помидоры, огурцы и лук подорожали почти вдвое.
"По сравнению с прошлым годом в этом - подорожание колоссальное. Это ни к чему хорошему не приведет. Все очень печально".
"Власть нас не жалеет. Все никак не насытится. Не могут оторваться от кормушки, чтобы наполнить карманы себе и своим детям. Они даже не думают о людях".
Граждане говорят, что решения нового правительства не то, что не способствуют улучшению благосостояния, а напротив, идут лишь в ущерб.
"Если до сих пор еще что-то делали, сейчас все отменили. Матерям с детьми дарили наборы - отменили, также как и другие проекты. А будет еще хуже".
"Если они повышают цены на свет и газ, надо повысить и зарплаты. Они думают только о себе, они все миллионеры".
"Цены слишком высокие на все. И на коммунальные услуги, это очень тяжелое бремя для всех".
Напомним, в августе НАРЭ примет решение по запросу поставщиков о повышении цен на электроэнергию. Компания Gas Natural Fenosa просила увеличить тариф почти на 9% - то есть на 15 банов за киловатт-час. Регулятор предложил повышение на шесть банов. В северных районах тариф вырастет больше. Требование поставщика - рост на 22 с половиной процента, то есть на 43 бана. А предложение НАРЭ - 15%, это 28 банов.
Увеличится цена и на природный газ. Министр экономики Вадим Брынзан заявил, что это неизбежно, поскольку с марта Газпром продает газ почти на 25% дороже.
А неделю назад премьер Майя Санду объявила, что со следующего года повысят и налоги. Она отметила, что это предусматривает соглашение, подписанное новым кабмином с Международным валютным фондом.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не спешите довериться малознакомым людям. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
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