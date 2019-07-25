Граждане Молдовы возмущенны повышением тарифов

Недовольны ростом цен. Люди говорят, что подорожание некоторых продуктов, а также объявленный ранее рост тарифов на электроэнергию и природный газ, никак не соответствуют заявлениям нынешней власти, о том что она позаботится о благосостоянии граждан. Они отмечают, что пока растут только цены, но никак не зарплаты. Некоторые признаются, что едва сводят концы с концами.

"У каждого свои проблемы, у кого бытовые, у кого семейные. Люди об этом думают. Им некогда возмущаться, а жаль".

В разгар лета молдавские сезонные овощи продают дороже экзотических фруктов. Люди говорят, что помидоры, огурцы и лук подорожали почти вдвое.

"По сравнению с прошлым годом в этом - подорожание колоссальное. Это ни к чему хорошему не приведет. Все очень печально".

"Власть нас не жалеет. Все никак не насытится. Не могут оторваться от кормушки, чтобы наполнить карманы себе и своим детям. Они даже не думают о людях".

Граждане говорят, что решения нового правительства не то, что не способствуют улучшению благосостояния, а напротив, идут лишь в ущерб.

"Если до сих пор еще что-то делали, сейчас все отменили. Матерям с детьми дарили наборы - отменили, также как и другие проекты. А будет еще хуже".

"Если они повышают цены на свет и газ, надо повысить и зарплаты. Они думают только о себе, они все миллионеры".

"Цены слишком высокие на все. И на коммунальные услуги, это очень тяжелое бремя для всех".

Напомним, в августе НАРЭ примет решение по запросу поставщиков о повышении цен на электроэнергию. Компания Gas Natural Fenosa просила увеличить тариф почти на 9% - то есть на 15 банов за киловатт-час. Регулятор предложил повышение на шесть банов. В северных районах тариф вырастет больше. Требование поставщика - рост на 22 с половиной процента, то есть на 43 бана. А предложение НАРЭ - 15%, это 28 банов.

Увеличится цена и на природный газ. Министр экономики Вадим Брынзан заявил, что это неизбежно, поскольку с марта Газпром продает газ почти на 25% дороже.

А неделю назад премьер Майя Санду объявила, что со следующего года повысят и налоги. Она отметила, что это предусматривает соглашение, подписанное новым кабмином с Международным валютным фондом.