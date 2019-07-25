Около 80% весов на рынках страны не соответствуют нормам. К такому выводу пришли инспекторы Агентства по защите прав потребителей, проведя анализ данных за 2017-2018-ый. В результате проверок одного из рынков на Буюканах выяснилось, что разрешение на использование весов было лишь у одного продавца.
"Поверяем каждый год. У нас собственный товар, работаем в сезон. Я очень довольна. Весы дорогие, но хорошие, точные".
Другие торговцы говорят, что не знали об обязательной сертификации.
"Никто мне не говорил. Сделаем, если надо. Мы купили весы, они работают. Когда подходит покупатель, они показывают ноль".
"Зачем поверять? Продаю товар на 500 леев, а за поверку заплатить 300?".
Продавцам, которые не соблюдают правила, грозит до 12 тысячи леев штрафа. В случае повторного нарушения штраф удваивается.
"Потребитель вправе требовать сертификат, подтверждающий поверку весов. Он вправе требовать доказательства правильности взвешивания своих покупок", - подчеркнул глава отдела контроля АЗПП Андриан Бундук.
Покупатели говорят, что весам на рынках не доверяют, однако, даже обнаружив недовес, не обращаются в компетентные органы.
"Никогда не проверяю. Если разница в 50 или 100 граммов, это не так важно".
"Бывали такие случаи. Надо ходить к одному продавцу, который не обманывает. Меня обманывали, и я к тем продавцам больше не возвращалась".
Согласно специалистам Центра прикладной метрологии и сертификации, ежегодно поверку проходят около пяти тысяч весов.
"Весы поверяют раз в год. Для мясной и молочной продукции - раз в полгода. Метрологическая поверка дает гарантию, что весы показывают точно. Мы выдаем метрологический сертификат на все цифровые весы", - отметил глава отдела Центра метрологии Владимир Повлиг.
С начала года представители Агентства по защите прав потребителей провели две проверки на рынках страны и вынесли несколько предупреждений.
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