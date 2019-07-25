Держат в страхе все село. В Хородиште Каларашского района за последние четыре года участились случаи краж. Только с начала этого года там зарегистрировали шесть инцидентов. Месяц назад злоумышленники обокрали 79-летнего Георгия Луку.
"Они забрали деньги, на которые я собирался купить газовый баллон. Я откладывал их с пенсии, 700 с лишним леев", - рассказал житель села Хородиште Георгий Лука.
Неделю назад преступники проникли в почтовое отделение. Они унесли с собой билеты национальной лотереи и посылки. Ущерб оценивают в 16 тысяч леев.
"И деньги забрали, и лотерейные билеты. Они уже третий раз сюда забираются. Это сельские мальчишки", - поделилась сотрудница почты Евдокия Чудина.
Сельчане говорят, что уже опасаются просто ходить по улице.
"Страшно, они забрались в дом нашей дочери, перерыли все, где-то украли цыплят, в другом месте отравили собаку".
"Они проникают в дома. Совсем недавно был случай. А сегодня слышала, что они проникли на почту. Они почти везде побывали. Один вред от них".
Полиция подозревает троих подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Одного из них нам удалось застать. Он заявил, что больше воровством не промышляет.
На имя подростков открыто несколько уголовных дел.
"Несовершеннолетние крали вещи, чаще деньги и уезжали в Кишинев, чтобы потратить их на сладости, продукты и развлечения. Относительно их задержания должна высказаться прокуратура Калараша".
На время следствия подростки останутся на свободе.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Приобретенное сегодня либо окажется со скрытым браком, либо вскоре разочарует Вас. Вероятна новая романтическая связь.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День придаст решимости Вашим действиям. Многие будут сегодня чересчур эмоциональны. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Будьте осторожны с электроприборами.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. В голову придут плодотворные идеи.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День придаст решимости Вашим действиям. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Не спешите довериться малознакомым людям. Будет много встреч, обнадеживающих переговоров, возможно, откроются заманчивые перспективы. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Энергии у Вас сегодня хоть отбавляй. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Уделите больше внимания детям.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День придаст решимости Вашим действиям. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Не будьте неблагодарными.
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