Жителей села Хородиште держит в страхе группа подростков: зарегистрировано шесть инцидентов

Держат в страхе все село. В Хородиште Каларашского района за последние четыре года участились случаи краж. Только с начала этого года там зарегистрировали шесть инцидентов. Месяц назад злоумышленники обокрали 79-летнего Георгия Луку.

"Они забрали деньги, на которые я собирался купить газовый баллон. Я откладывал их с пенсии, 700 с лишним леев", - рассказал житель села Хородиште Георгий Лука.

Неделю назад преступники проникли в почтовое отделение. Они унесли с собой билеты национальной лотереи и посылки. Ущерб оценивают в 16 тысяч леев.

"И деньги забрали, и лотерейные билеты. Они уже третий раз сюда забираются. Это сельские мальчишки", - поделилась сотрудница почты Евдокия Чудина.

Сельчане говорят, что уже опасаются просто ходить по улице.

"Страшно, они забрались в дом нашей дочери, перерыли все, где-то украли цыплят, в другом месте отравили собаку".

"Они проникают в дома. Совсем недавно был случай. А сегодня слышала, что они проникли на почту. Они почти везде побывали. Один вред от них".

Полиция подозревает троих подростков в возрасте от 16 до 17 лет. Одного из них нам удалось застать. Он заявил, что больше воровством не промышляет.

На имя подростков открыто несколько уголовных дел.

"Несовершеннолетние крали вещи, чаще деньги и уезжали в Кишинев, чтобы потратить их на сладости, продукты и развлечения. Относительно их задержания должна высказаться прокуратура Калараша".

На время следствия подростки останутся на свободе.