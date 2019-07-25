Нелегала из Таджикистана задержали в Приднестровье: ему грозит до двух лет лишения свободы

Иностранец, задержанный накануне в кишиневском аэропорту, и которому удалось сбежать из-под стражи, задержан на левом берегу Днестра и помещен в изолятор. 23-летнему нелегалу из Таджикистана грозит до двух лет лишения свободы.

Мужчине был запрещен въезд в Молдову, так как ранее он нарушил режим пребывания в нашей стране. Накануне пограничники его задержали в аэропорту, но он разбил окно в стерильной зоне и скрылся.

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