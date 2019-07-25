Мужчину, взорвавшего гранату в селе Хирова, доставили в столичную больницу

Мужчину, взорвавшего гранату в селе Хирова Каларашского района, перевезли в столичную больницу скорой помощи. 57-летний мужчина, получивший многочисленные ранения, находится в тяжелом состоянии.

В результате взрыва мужчина получил многочисленные телесные повреждения, в том числе перелом голени и черепно-мозговую травму. От взрыва незначительные травмы получили его ребенок, теща, жена и дядя.

Напомним, что вчера мужчина взорвал гранату возле своего дома в селе Хирова Каларашского района. В результате инцидента пострадали 5 человек.

Возможной причиной поступка полиция называет бытовую ссору. Заведено уголовное дело. Виновному грозит до 20 лет тюрьмы.