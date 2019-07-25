Кумовство в столичной мэрии: Татьяну Бучарскую назначили главой Управления образования мэрии

Кумовство в столичной мэрии. Муниципальный советник формирования "Наша партия" Илиан Кашу утверждает, что Татьяна Бучарская, которая перед местными выборами была назначена на должность главы Управления здравоохранения, - посаженная мать сестры социалиста Иона Чебана.

Об этом Кашу написал на своей странице в фейсбуке. Распоряжение о назначении Бучарской, которое подписал исполняющий обязанности мэра Адриан Талмач, опубликовано на сайте мэрии.

Бывший председатель фракции ПСРМ в столичном мунсовете и нынешний вице-председатель парламента Ион Чебан ответил нам по телефону, что не продвигает своих родственников на важные должности в мэрии Кишинева перед местными выборами, и сообщил, что Татьяну Бучарскую на должность главы Управления здравоохранения назначили в результате конкурса.

Ранее этот пост в столичной мэрии занимала мать социалиста Иона Чебана Евгения Чебан, которая сейчас является муниципальным советником ПСРМ.

Недавно премьер Майя Санду признала, что продвижение родственников и кумовьев на важные должности отрицательно влияет на развитие страны, но похоже, не все депутаты альянса Санду-Додона прислушиваются к мнению премьер-министра. Придя к власти, они спешат пристроить своих близких. Ранее подчиненный Майи Санду, министр внутренних дел Андрей Нэстасе назначил главой Генерального инспектората полиции своего кума Георгия Балана.

Когда информация попала в прессу, на должность руководителя ГИП был объявлен конкурс. Из шести допущенных кандидатов ни один не прошел испытание, поэтому начали повторный отбор.

А министр иностранных дел Нику Попеску назначил было главой кабинета своего посаженного отца Андрея Попова. После того, как об этом написали СМИ, Попов отказался от должности.

Кроме того, издание Jurnal de Chişinău сообщило, что новый заместитель главы СИБ Артур Гуменюк, который с 2017 был советником президента Игоря Додона, является близким родственником председателя парламента Зинаиды Гречаной. Гуменюк этот факт отрицает.