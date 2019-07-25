Француз на летающей доске не смог перелететь Ла-Манш

Преодолев половину дистанции, спортсмен упал в воду из-за разрядившейся доски. Его оперативно подобрало судно.

Француз Франки Запата, который получил широкую известность после полета на летающей доске над Елисейскими полями во время парада, не смог преодолеть Ла-Манш. Доска разрядилась, из-за чего мужчина упал в воду. Это передает France Info.

Запата, являющийся бывшим чемпионом мира по гидроциклу, преодолел половину дистанции, после чего его устройство вышло из строя.

По задумке, мужчина должен был достигнуть английского берега Ла-Манша, начав свое путешествие с французской стороны. Дистанция достигала 35 километров, а ее преодоление должно было занять не более 30 минут, передает Корреспондент.

Спортсмен преодолел 18 километров, после чего ему потребовалась дозарядка. В процессе ее он упал в воду. Это произошло спустя восемь минут после начала полета.

Француза оперативно подобрало судно. В результате инцидента он остался невредим.

Ранее сообщалось, что французы провели испытания автономной летающей доски. Создала ее компания Flyboard Air.